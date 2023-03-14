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سبوتنيك:

مباحثات مهمة بين إيران والبحرين لاستئناف العلاقات وفتح السفارات

مباحثات مهمة بين إيران والبحرين لاستئناف العلاقات وفتح السفارات
الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة سبوتنيك عن مصادر بحرينية قولها أمس الإثنين، إن مباحثات مهمة تجرى في الوقت الراهن بين البحرين وإيران على مستوى ثنائي من أجل إعادة العلاقات بين البلدين.

العالم - إيران

ونقلا عن هذه المصادر غير المسماة أعلنت سبوتنيك: أن المشاورات التي تجرى بين البلدين حتى الآن هي على مستوى ثنائي دون وساطة من أطراف أخرى، ومن المرتقب الإعلان عن النتائج في وقت قريب حال التوافق على جميع القضايا الخلافية التي يجرى مناقشتها.

ولم يفصح البرلماني البحريني "ممدوح الصالح"، عن ما توصلت إليه المشاورات بين بلاده وإيران، أو طبيعة اللجان المشكلة (حسب ما أفادت به المصادر)، لكنه أكد أن الوفد البرلماني الإيراني الذي زار المملكة، أبدى رغبته في فتح المزيد من آفاق التعاون مع البحرين، فيما أكد الجانب البحريني نفس الرغبة.

وقال البرلماني إن "مبادرات في المستقبل القريب تبحث حلحلة الملفات العالقة والشائكة بين البلدين".

وحول المرحلة التي توصلت إليها المشاورات بين البلدين، قال الصالح "يمكنني التأكيد أن هناك مساعي خيرة لعودة العلاقات، وبلا شك في القريب تكون هناك نتائج إيجابية".

وأشار إلى قدرة البحرين وإيران على قيادة المفاوضات بشكل مباشر دون الحاجة لأطراف ثالثة.

ووفق الصالح أن البحرين تولي اهتماما بإعادة افتتاح سفارتها في إيران وإعادة الخطوط الجوية بين البلدين، بعد مناقشة كافة الموضوعات بين بالبلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني"، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أمس الإثنين: "لحسن الحظ مع الأجواء الإيجابية التي نراها في المنطقة، يمكن أن يحدث هذا التطور الإيجابي مع دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك البحرين".

وأضاف كنعاني أن هذا التطور الدبلوماسي المهم يمكن أن تكون له آثار ونتائج إيجابية في العلاقات الإقليمية بين الدول الموجودة في هذه الجغرافيا المشتركة، موضحا أن العلاقات بين إيران والبحرين ليست استثناءً من هذا المبدأ.

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سبوتنيك: مباحثات مهمة بين إيران والبحرين لاستئناف العلاقات وفتح السفارات

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