حالة إرباك صهيوني وترقّب عقب عملية مجدو في الجليل جنوبي حيفا

العالم - خاص بالعالم

حدث استدعي وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت وكبار قادة الجيش بتفقد الحدود الشمالية لتقييم الأوضاع الأمنية سبقه تأجيل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو زيارة الى المانيا لبضع ساعات.

غالانت قال ان عملية مجدو مركبة ومعقدة وذات خيوط عديدة واضاف انه جرى منع عملية كبيرة وصعبة تحمل في طياتها ضررا كبيرا متوعدا بتوجيه ضربة للمسؤولين عن تنفيذها.

وكان جيش الاحتلال والشاباك والشرطة قد اصدوا بيانا حول الحادث الذي وقع الاثنين بعد ايام من التكتم والرقابة على وسائل الإعلام لعدم نشر تفاصيله.

واعلن البيان عن تفجير عبوة ناسفة عند مفترق بلدة مجدو جنوب شرقي مدينة حيفا اسفرت عن اصابة سائق سيارة مشيرا الى تحييد منفذ العملية وقتله.

وجاء في البيان انه تم العثور بحوزة منفذ العملية على أسلحة وأحزمة ناسفة جاهزة للاستخدام وأشياء أخرى لافتا الى أن التحقيق الأولي يظهر أنه وصل الاراضي المحتلة عبر الحدود مع لبنان.

وختم البيان بالإشارة إلى أن الهجوم يخضع لتحقيق موسع، يجري فيه التحقيق أيضا في تورط حزب الله.

ووسط الحديث عن ان نتنياهو ووزير حربه تجاهلا توصية الجيش بالرد على العملية، تسبب الحدث بلبلبلة في وسائل اعلام الاحتلال. بعضه تحدث عن تفادي كارثة كبيرة.

البعض الاخر انتقد المنظومة الامنية في الكيان الاسرائيلي لفشلها في تفادي هكذا حدث فيما لجأت بعض القنوات الى المحللين العسكريين وقالت ان شكل العبوة مختلف عما تم الاعتياد عليه في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي تشبه العبوات الجانبية التي كان يزرعها حزب الله في الحزام الأمني جنوب لبنان.

وفي لبنان لم يرد الى تصريح من اي جهة لكن قوات اليونيفل اعلنت انها لم تلاحظ أي عبور للخط الأزرق في الأيام الأخيرة وحثت الجميع على ضبط النفس.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...