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كتائب 'القسام' تحذر: أي مساس بالأقصى سيحوّل المنطقة إلى زلزال

كتائب 'القسام' تحذر: أي مساس بالأقصى سيحوّل المنطقة إلى زلزال
الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكَّد نائب قائد أركان كتائب "القسام" مروان عيسى أنَّه "انتهى المشروع السياسي في الضفة الغربية المحتلة والاحتلال الاسرائيلي أنهى "أوسلو" والأيام القادمة حبلى بالأحداث".

العالم - فلسطين

وفي حديثٍ لقناة "الأقصى"، شدَّد عيسى على أنَّ "أي تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى سيحوّل المنطقة إلى زلزال"، مضيفًا: "نتيح المجال ونعطي الفرص للمقاومة في الضفة الغربية والقدس، لأنها ساحات الفعل والتأثير الاستراتيجي في المرحلة الحالية".

وأشار إلى أنَّ "إتاحة الفرص للمقاومة في الضفة لا يعني تركها، ولا يعني بقاء غزة صامتة، وسندافع عن شعبنا بكل قوة عندما يستوجب التدخل المباشر".

وأكَّد عيسى استمرار كتائب "القسام" "في مراكمة القوة وبناء استراتيجية المقاومة التي توصلنا إلى التحرير والدفاع عن شعبنا في كل فرصة تستوجب التدخل المباشر".

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