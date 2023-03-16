بالفيديو.. 3 إصابات بين صفوف قوات الاحتلال جراء استهدافهم بالعبوات خلال اقتحام نابلس

العالم - فلسطين

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة الجنود جراء تفجير مقاومين عبوات محلية الصنع، وذلك عقب عملية تأمين اقتحام مستوطنين لمنطقة قبر يوسف في المنطقة الشرقية من المدينة.

وبحسب بيانات صادرة عن كتائب ومجموعات من المقاومة في مقدمتهم سرايا القدس- كتيبة نابلس، فقد اعلنوا تصدي هذا الاقتحام، والاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال.

وتمكن المقاومون من استهداف جيب عسكري وعدد من الجنود المارين في إحدى الشوارع وتجمعًا للمستوطنين بالعبوات والرصاص، استهدافًا مباشرًا، إضافة إلى استهداف طائرة تصوير كانت تحلق على ارتفاعات منخفضة، وفق البيانات المقتضبة.

وأكدت السرايا، أن سلاح المقاومة مشرع وقتالهم مستمر في وحدة الساحات.

من جهة، قالت مصادر محلية: عن " قناصة الاحتلال اعتلت أسطح البنايات بشارع عمان بالمنطقة الشرقية، فيما اقتحم مستوطنين قبر يوسف".

وأضافت المصادر ذاتها: "أن جيش الاحتلال أرسل تعزيزات عسكرية إلى بلدة كفر قليل بمنطقة الضاحية جنوب المدينة".

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أعلنت، في وقت سابق مساء أمس، إصابة 28 مواطنًا بجراح متفاوتة خلال اعتداء قوات الاحتلال عليهم في نابلس.

وبين الحين والآخر، يقتحم مئات من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال المعززة بالجيبات العسكرية، منطقة قبر يوسف، بدعم من الحكومة في (تل ابيب) وبتحريض من "الحاخمات" لاهداف وغايات تلمودية، بينما يتصدى المقاومين والاهالي تلك الاقتحامات.