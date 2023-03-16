الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣
٠٥:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. 3 إصابات بين صفوف قوات الاحتلال جراء استهدافهم بالعبوات خلال اقتحام نابلس

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

أصيب، فجر اليوم الخميس، ثلاثة جنود من جيش الاحتلال بجراح جراء انفجار عبوة فجرها مقاومين فلسطينيين خلال اقتحام الجيش لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة الجنود جراء تفجير مقاومين عبوات محلية الصنع، وذلك عقب عملية تأمين اقتحام مستوطنين لمنطقة قبر يوسف في المنطقة الشرقية من المدينة.

وبحسب بيانات صادرة عن كتائب ومجموعات من المقاومة في مقدمتهم سرايا القدس- كتيبة نابلس، فقد اعلنوا تصدي هذا الاقتحام، والاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال.

وتمكن المقاومون من استهداف جيب عسكري وعدد من الجنود المارين في إحدى الشوارع وتجمعًا للمستوطنين بالعبوات والرصاص، استهدافًا مباشرًا، إضافة إلى استهداف طائرة تصوير كانت تحلق على ارتفاعات منخفضة، وفق البيانات المقتضبة.

وأكدت السرايا، أن سلاح المقاومة مشرع وقتالهم مستمر في وحدة الساحات.

من جهة، قالت مصادر محلية: عن " قناصة الاحتلال اعتلت أسطح البنايات بشارع عمان بالمنطقة الشرقية، فيما اقتحم مستوطنين قبر يوسف".

وأضافت المصادر ذاتها: "أن جيش الاحتلال أرسل تعزيزات عسكرية إلى بلدة كفر قليل بمنطقة الضاحية جنوب المدينة".

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أعلنت، في وقت سابق مساء أمس، إصابة 28 مواطنًا بجراح متفاوتة خلال اعتداء قوات الاحتلال عليهم في نابلس.

وبين الحين والآخر، يقتحم مئات من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال المعززة بالجيبات العسكرية، منطقة قبر يوسف، بدعم من الحكومة في (تل ابيب) وبتحريض من "الحاخمات" لاهداف وغايات تلمودية، بينما يتصدى المقاومين والاهالي تلك الاقتحامات.

روابط ذات صلة

كتائب 'القسام' تحذر: أي مساس بالأقصى سيحوّل المنطقة إلى زلزال

خارجية الاحتلال تعاقب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي

بالفيديو.. الاحتلال يقتحم عدداً من مدن الضفة وسط اندلاع مواجهات

استمرار إعتقالات الاحتلال للفلسطينيين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. 3 إصابات بين صفوف قوات الاحتلال جراء استهدافهم بالعبوات خلال اقتحام نابلس

العراق يتأهل الى نهائي كأس آسيا للشباب لكرة القدم

السودان..أطراف التسوية تتجه لصياغة الاتفاق النهائي

خلال 2023... ليبيا.. عسكريون يتفقون على دعم تنظيم الانتخابات

"شمخاني" إلى الإمارات والمزيد من التعاون مع دول المجلس

مهرجان مدينة الثلج في كوهرانج