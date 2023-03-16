الخيار الجديد لدول الخليج الفارسي بعيداً عن المعطی الاميركي

العالم - خاص بالعالم

وفي حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة العالم، أشار د. وسام اسماعيل الی الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الی الامارات، قائلاً:"الخطاب الايراني، دائماً كان يركز علی حسن الجوار والعلاقات الطبيعية وعدم تدخل القوی الغريبة عن المنطقة في العلاقات بين هذه الدول".

وأكد ان التواصل الايراني – الاماراتي ليس جديداً وأن زيارة شمخاني ليست مفاجئة لكن المهم في الموضوع هو التسريع في هذه الزيارة وهو ما يتعلق بخيار اتخذته دول الخليج (الفارسي) بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، انه يفترض البحث عن المصلحة القومية الخاصة بعيداً عن المعطی الاميركي.

وأوضح د. اسماعيل ان واقع العلاقات في السنوات الاخيرة يثبت ان الطرف الاميركي دائماً ما يراعي مصالحه الخاصة ويهدف الی الاستفادة من دول الخليج (الفارسي) علی انها مجرد أدوات للتأثير دون أن يراعي مصالحها.

وبيّن ان هذا الخيار الجديد الذي اتخذته دول الخليج الفارسي تبلور منذ عام 2020 مروراً بالحرب الاوكرانية والموقف السعودي الی جانب روسيا والانفتاح الی الصين وصولاً الی ان المعطی الخليجي هو البحث عن المصلحة الخاصة؛ حسن الجوار.