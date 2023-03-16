نأمل فتح صفحة جديدة في العلاقات الإيرانية والإماراتية

العالم - الإمارات

وصرح شمخاني خلال اللقاء : يمكن لإيران والإمارات اتخاذ خطوات كبيرة نحو توسيع العلاقات وتعزيز دبلوماسية الجوار

من جانبه أكد رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد: إن الإمارات مستعدة لإزالة سوء التفاهم ورفع العلاقات الثنائية مع إيران في جميع المجالات إلى أعلى المستويات.

وأضاف : نأمل أن تؤدي زيارة الأدميرال شمخاني إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات الإيرانية والإماراتية.

في السياق قال مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، إن للاتفاق الأخير بين السعودية وإيران دور بناء في نشر السلام والاستقرار والأمن المستدام في المنطقة.

تصريحات طحنون بن زايد جاءت خلال استقباله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الذي يزور أبو ظبي، لعدة أيام.