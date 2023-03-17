الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣
١٢:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

لأول مرة منذ أكثر من عقد.. وزير خارجية تركيا بصدد زيارة مصر

لأول مرة منذ أكثر من عقد.. وزير خارجية تركيا بصدد زيارة مصر
الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

يزور وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، مصر، غداً السبت، تلبية لدعوة من نظيره سامح شكري، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد.

العالم - مصر

وقالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، إن جاووش أوغلو سيلتقي خلال الزيارة الرسمية نظيره سامح شكري، ومن المنتظر أن يتناول الوزيران العلاقات التركية المصرية بكافة أوجهها، ويتبادلا وجهات النظر حيال قضايا إقليمية ودولية.

وتُعدّ زيارة جاووش أوغلو، الأولى التي يجريها وزير خارجية تركي إلى مصر، منذ 11 عاماً.

من جهتها، أكدت الخارجية المصرية أن وزير خارجية تركيا سيزور القاهرة غداً السبت، لإجراء محادثات مع شكري.

وفي 27 فبراير/شباط الماضي، أجرى شكري زيارة تعزية وتضامن إلى تركيا عقب كارثة الزلزال، والتقى جاووش أوغلو.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية التركي يزور مصر الیوم الجمعة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لأول مرة منذ أكثر من عقد.. وزير خارجية تركيا بصدد زيارة مصر

لليوم الـ'41'.. القيادي الشيخ 'عدنان' يستمر بالإضراب عن الطعام

آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أمیر عبداللهیان: زيارة شمخاني للامارات تأتي ضمن العلاقات الامنية

امن لبنان يلقي القبض على 'مهندس' أخطر شبكات تجارة وترويج المخدّرات

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 17-03-2023