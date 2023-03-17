لأول مرة منذ أكثر من عقد.. وزير خارجية تركيا بصدد زيارة مصر

العالم - مصر

وقالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، إن جاووش أوغلو سيلتقي خلال الزيارة الرسمية نظيره سامح شكري، ومن المنتظر أن يتناول الوزيران العلاقات التركية المصرية بكافة أوجهها، ويتبادلا وجهات النظر حيال قضايا إقليمية ودولية.

وتُعدّ زيارة جاووش أوغلو، الأولى التي يجريها وزير خارجية تركي إلى مصر، منذ 11 عاماً.

من جهتها، أكدت الخارجية المصرية أن وزير خارجية تركيا سيزور القاهرة غداً السبت، لإجراء محادثات مع شكري.

وفي 27 فبراير/شباط الماضي، أجرى شكري زيارة تعزية وتضامن إلى تركيا عقب كارثة الزلزال، والتقى جاووش أوغلو.