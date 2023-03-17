العامري: سنمضي في طريق العزة ولا نتردد أبدا

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تحالف الفتح، في بيان أن" العامري، أزاح اليوم الجمعة، الستار عن تمثال الشهيد القائد أبي مهدي المهندس في محافظة ذي قار".

وأضاف البيان، أن" العامري، قصّ شريط افتتاح هذا الصرح المبارك بمراسم رسمية وحضورٍ غفير في مدينة الناصرية وسط استذكار للسيرة الجهادية للشهيد القائد أبي مهدي المهندس".

وقال العامري، في كلمته بالافتتاح:" عهداً منا للشهيد القائد المهندس ولكل الشهداء سنمضي في طريق العزة والكرامة والسيادة ولا نتردد أبدا".

وقدم شكره الكبير إلى" أهالي محافظة ذي قار على مبادرتهم المباركة"، مبينا، أن" هذه المحافظة دائماً ما تكون في مقدمة المحافظات المضحية من أجل مصلحة البلاد".