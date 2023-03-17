الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣
٠٥:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

العامري: سنمضي في طريق العزة ولا نتردد أبدا

العامري: سنمضي في طريق العزة ولا نتردد أبدا
الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس تحالف الفتح في العراق، هادي العامري، اليوم الجمعة، المضي في طريق العزة دون تردد.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تحالف الفتح، في بيان أن" العامري، أزاح اليوم الجمعة، الستار عن تمثال الشهيد القائد أبي مهدي المهندس في محافظة ذي قار".

وأضاف البيان، أن" العامري، قصّ شريط افتتاح هذا الصرح المبارك بمراسم رسمية وحضورٍ غفير في مدينة الناصرية وسط استذكار للسيرة الجهادية للشهيد القائد أبي مهدي المهندس".

وقال العامري، في كلمته بالافتتاح:" عهداً منا للشهيد القائد المهندس ولكل الشهداء سنمضي في طريق العزة والكرامة والسيادة ولا نتردد أبدا".

وقدم شكره الكبير إلى" أهالي محافظة ذي قار على مبادرتهم المباركة"، مبينا، أن" هذه المحافظة دائماً ما تكون في مقدمة المحافظات المضحية من أجل مصلحة البلاد".

روابط ذات صلة

الفتح العراقي: امريكا لاتريد استئصال 'داعش' في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإعصار 'فريدي' المدمر يقتل المئات في إفريقيا

حملة كسر الحصار: تنظيم قافلة إنسانية إلى دمشق في أيار المقبل

الكرملين: سيتم تدمير الطائرات التي تعتزم بولندا وسلوفاكيا إرسالها إلى أوكرانيا

العراق.. مقتل 4 عناصر لـ'داعش' بعملية في صحراء الأنبار

محادثات رئيسي الاتحادين الايراني والسعودي لكرة القدم في رواندا

العامري: سنمضي في طريق العزة ولا نتردد أبدا