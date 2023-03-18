شاهد.. ردود الفعل الدولية إزاء مذكرة اعتقال "بوتين"

العالم - خاص بالعالم

في تفاصيل الخبر.. المذكرة جاءت عقب اتهام بوتين بمسؤوليته عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل والنقل غير القانوني للسكان من أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي. مذكرة اخرى اصدرتها المحكمة بحق مفوضة حقوق الطفل في روسيا السناتورة "اريا بيلوفا".

المحكمة بنت قرارها على أسس وصفتها بالمعقولة للاعتقاد بأن "بوتين" يتحمل المسؤولية الجنائية الشخصية عن الجرائم المذكورة، إما لأنه ارتكبها مباشرة أوبالاشتراك مع آخرين، وإما لعدم سيطرته جيدا على العسكريين الذين ارتكبوا أو سمحوا بارتكاب هذه الأفعال.

الخطوة تلزم الدول 123 الأعضاء في المحكمة، باعتقال بوتين ونقله إلى لاهاي - مقر المحكمة- لمحاكمته إذا وطئت قدمه أراضيها.

في ردود الفعل، اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة "فاسيلي نيبينزيا"، قرار المحكمة بالسخيف للغاية، وغير مقبول من وجهة نظر قانونية، وإن بلاده لا تعترف بأي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية.

الخارجية الروسية بدورها اعتبرت قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لموسكو وباطلة قانونيا، كون موسكو ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة، وليست عليها التزامات بموجبه.

أوروبيا.. الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" وصف القرار بالتاريخي، وأنه سيؤدي لمحاسبة تاريخية، محملا بوتين المسؤولية المباشرة لما أسماها بالعملية الإجرامية.

مكتب زيلينسكي اعتبر المذكرة مجرد بداية، فيما رأى وزير الخارجية الأوكراني "ديمترو كوليبا" أن عجلة العدالة بدأت بالدوران. مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اعتبر بدوره القرار مجرد بداية لمحاسبة روسيا.

أميركيا.. أيد الرئيس الأميركي "جو بايدن" قرار المحكمة بحق نظيره الروسي، واعتبره إشارة قوية جدا، وأن إصدار المذكرة له ما يبرره. أما الخارجية الأميركية فقد أوضحت أن مدعي الجنائية الدولية يتصرف باستقلالية ويتخذ قراراته بناء على أدلة.