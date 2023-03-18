الانتهاكات الإسرائيلية.. ومحاولة تصدير أزمة الحكومة

وللحديث اكثر حول هذا الموضوع ينضم الينا مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي لیجیب عن الاسئلة التالية:

1- في البداية فارس كيف هو الوضع الان بعد هذه الجريمة في الضفة الغربية بشكل عام وجنين بشكل خاص؟

2- هل لماذا اقدم جيش الاحتلال على هذه الجريمة في هذا الوقت تحديدا؟



قوات الاحتلال الاسرائيلي تقوم بشكل مستمر بعمليات اغتيال وقتل للفلسطينيين خلال اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة والقدس المحتلتين، وفي العملية الاخيرة في مخيم جنين توعدت فصائل المقاومة بالرد، واكدت سرايا جنين ان هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام وسيرى الاحتلال فعل مقاتليها على الارض.

ويرى المراقبون ان كيان الاحتلال يسعى لتصدير ازمته الداخلية عبر اشعال الجبهات مع المقاومة الفلسطينية.

هذا ويستضيف برنامج "البوصلة" نهاد ابو غوش مدير مركز المسار للدراسات في رام الله ليجيب عن الاسئلة التالية:

1- لماذا اقدم كيان الاحتلال على هذه الجريمة رغم علمه الكامل بان المقاومة سترد وذلك بسبب قواعد الاشتباك الجديدة التي فرضتها عمليات المقاومة؟

2- فصائل المقاومة الفلسطينية توعدت بالقيام بعمليات رد على هذه الجريمة فكيف هو الوضع في كيان الاحتلال وهل هناك استنفار او عمليات استباقية لهذا الرد؟

3- تهديد المقاومة في الرد كيف سينعكس على المستوطنين الذين هم اساسا في حالة مواجهة مع حكومة نتنياهو، فكيف اذا زاد على الامر تهديد المقاومة الذي جاء بعد حماقة الاحتلال؟

4- هل يحاول نتنياهو تصدير ازمته الداخلية عبر اشعال جبهات الداخل الفلسطينية واللجوء الى حرب مع قطاع غزة كما حصل في اخر حكومة له؟

5- كلما قام الاحتلال بعملية تصفية واغتيال لمقاوم خرج له عشرة الى متى سيستمر الاحتلال بسياساته الطائشة هذه؟

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