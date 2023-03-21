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الكنيست يصادق على إلغاء بنود في قانون إخلاء المستوطنات عام 2005

الكنيست يصادق على إلغاء بنود في قانون إخلاء المستوطنات عام 2005
الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

صادق الكنيست الصهيوني، اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاما من إقراره.

العالم-الاحتلال

ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات “غانيم”، و”كاديم”، و”حوميش”، و”سانور”، التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة الغربية المحتلة، بأغلبية 31 عضوا في الكنيست، مقابل 18 معارضا.

وبهذه المصادقة يصبح التعديل نافذا، ويُفتح المجال أمام المستوطنين بالعودة إليها من جديد.

ويعد إلغاء بنود هذا القانون جزء من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف، مقابل الانضمام إلى الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو.

و”فك الارتباط” هي خطة صهيونية أحادية الجانب، نفذتها حكومة رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أريئيل شارون، صيف عام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.

وتأتي المصادقة على القانون بعد 18 عاما من خروج المستوطنين من “غوش قطيف”، وهي كتلة استيطانية أقامها الاحتلال جنوب قطاع غزة، والمستوطنات الأربع شمال الضفة.

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