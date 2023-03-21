إسلام آباد تهنئ طهران بمناسبة العالم الإيراني الجديد

العالم - إيران

وهنأ الرئيس الباكستاني رأس السنة الإيرانية وعيد النوروز، لرئيس الجمهورية آية الله إبراهيم رئيسي والشعب الايراني، قائلا: نهنئ الشعب الإيراني الشقيق بخالص التهاني بالعام الايراني الجديد، وأكد علوي على استعداد بلاده لتعزيز العلاقات الأخوية مع إيران في كافة المجالات.

كما هنأ وزير الخارجية الباكستاني "بيلاوال بوتو زرداري"، قدوم النوروز لجميع الدول التي تحتفل بهذا التراث الثقافي العالمي، معربا عن أمله في أن يكون النوروز بداية لتعزيز السلام للبشرية.

وهنأ زرداري في رسالة عيد النوروز لجميع الدول التي تحتفل بهذا الحدث القديم في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.

كما هنأت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الباكستانية "زهرا ممتاز"، بقدوم عيد النوروز .