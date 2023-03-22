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الإمارات تقلص تمثيلها الدبلوماسي في الكيان المحتل لهذا السبب..

الإمارات تقلص تمثيلها الدبلوماسي في الكيان المحتل لهذا السبب..
الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

تعكف الإمارات على تقليص مستوى تمثيلها الدبلوماسي في كيان الاحتلال الاسرائيلي بعد تصريحات مثيرة من قبل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من إنه "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني"، بحسب تقارير إعلامية.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" فقد ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن وزارة الخارجية الإماراتية، طلبت من السفير الإماراتي لدى الاحتلال محمد الخاجة عدم مقابلة أي مسؤول حكومي إسرائيلي.

وبحسب ما ورد قال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمسؤولين الإسرائيليين: "إلى أن نتأكد من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لديه حكومة يمكنه السيطرة عليها، فلن نتمكن من العمل بشكل مشترك".

ونفى مكتب نتنياهو مزاعم القناة 12 بأن تل ابيب تمر بأزمة في علاقاتها مع الإمارات بعد أن أعلنت أبو ظبي أنها تخطط لوقف شراء أنظمة دفاعية إسرائيلية بسبب حكومة نتنياهو.

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الإمارات تقلص تمثيلها الدبلوماسي في الكيان المحتل لهذا السبب..

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