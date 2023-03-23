شاهد.. اسرى ينتزعون انتصاراً من ادارة سجون الاحتلال بسرعة فائقة

نادي الاسير الفلسطيني اكد ان الاتفاق يعالج العديد من الاشكاليات ويحافظ على انجازات الاسرى. وينص الاتفاق على انتظام استخدام الهواتف العمومية واخراج الاسرى من العزل، والاهم التأكيد على ان اي اجراءات تتخذ بحق الاسرى في المستقبل تكون من خلال مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر وليس من خلال ما يسمى بوزير الامن المتطرف ايتمار بن غفير.

وقال فارس قدورة رئيس نادي الأسير الفلسطيني: "الحركة الأسيرة أظهرت حزما وعزما ووحدة، ومن خلالها تمكنوا من المحافظة على إنجازاتهم، ودرء كل الأخطار التي كانت تهددهم في الآونة الأخيرة".

وكان من المقرر ان يبدأ نحو الفي اسير اضرابا شاملا عن الطعام في مختلف معتقلات الاحتلال مع بداية شهر رمضان الكريم، ضمن خطوات العصيان المستمرة، رفضا لاجراءات بن غفير. اضراب حاولت ادارة السجون الاسرائيلية احباطه بنقل لجنة الطوارئ للاسرى الى اماكن مجهولة، لتطلق مجموعات عرين الاسود تحذير للاحتلال من مغبة المساس بالاسرى لانها لن تتركهم وحدهم.

انتصار يؤكد ان الاسرى قادرون على انتزاع حقوقهم والتصدي لأعتى الهجمات الاسرائيلية، بحسب فصائل المقاومة الفلسطينية التي حذرت الاحتلال من التلاعب بقضية الاسرى ومطالبهم وحقوقهم.



