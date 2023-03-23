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إيران تعلق على بيان مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي

إيران تعلق على بيان مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي
الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

تعليقا على البيان الاخير لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي أعرب المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني عن دعمه لموقف هذا المجلس إزاء الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والسعودية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجزر الإيرانية الثلاث هي جزء لن يتجزأ من الأراضي الإيرانية.

العالم - إيران

وعبر كنعاني عن أمله بأن تؤدي المحادثات الأخيرة بين إيران والسعودية إلى زيادة الأمن والاستقرار في المنطقة والتنمية الإقليمية وتعزيز التوجهات التي تركز على الحوار في منطقة الخليج الفارسي.

كما أعرب هذا المسؤول عن بالغ شكره لجمهورية الصين الشعبية لاستضافتها الحوار بين طهران والرياض وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتحقيق هذا الهدف، معتبرا دعم دول المنطقة لهذا الاتفاق دليلا على إرادة الدول الجارة لتقوية مبادرات السلام في عموم المنطقة.

وشدد المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية على تكرار مواقف طهران الدائمة بخصوص الجزر الإيرانية الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وأكد أن هذه الجزر جزء لن يتجزأ أبدا من التراب الإيراني.

وفند ما جاء في بيان مجلس التعاون بشأن البرنامج النووي الإيراني وقال: إن إيران الإسلامية تعرف مسؤوليتها والتزاماتها الدولية وتلتزم بتلك المعاهدات، حيث أنها تتعامل مع الجهات المعنية في الأطر التقنية والسياسية الخاصة بهذا البرنامج.

وأضاف قائلا: إن إيران تعتبر التعاون مع الدول الجارة أفضل السبل لحل قضايا المنطقة انطلاقا من وجهة نظرها الاستراتيجية والسياسة المبدئية التي تنتهجها، وترحب بالمبادرات الإيجابية الرامية لتنمية العلاقات القائمة على حسن الجوار والمواثيق الدولية.

ونفى ما قيل بضلوع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قضايا اليمن، مؤكدا ضرورة النظر إلى هذا الموضوع نظرة واقعية للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة الراهنة في هذا البلد.

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إيران تعلق على بيان مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي

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