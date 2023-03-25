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شاهد.. ما خلفيات جنون الانهيار الاقتصادي في لبنان؟

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير مجلة الاعمار والاقتصاد د. حسن مقلد، ان ما يحدث من انهيار متسارع في لبنان، هي صورة سريالية، لانه من غير المعقول بلد كان يملك 30 مليار دولار يشهد هذا الانهيار الحالي.

وقال مقلد في حديث لقناة العالم خلال برنامج "استوديو بيروت": ايضاً من غير المعقول خلال ثلاث سنوات مازال يشهد لبنان الانهيار بهذا الشكل، ولحد اللحظة لايوجد اي اجراء او ادارة للاسف، موضحاً ان الامريكان كان يرغبون ان يصل لبنان الى هذه الحالة.

ورأى ان الامريكان ادركوا منذ اليوم الاول انهم غير قادرين على خوض حرباً عسكرية او امنية مع لبنان، ولذا فان الحرب الاقتصادية والمالية هي من الممكن ان يعملوها، ومن المؤسف ان هذه الحرب التي صنعوها وواكبوها، لاتوجد اي خطة اعتراضية او خطة لادارة الازمة لمواجهتهم، بل بالعكس، هناك خطوات قبل الانهيار وبعد الانهيار تعزز المخطط الامريكي، رغم انه لايوجد شيء اسمه استعصاء في ايجاد الحلول، مشيراً الى ان الحلول متوفرة لكن لاتوجد ارادة وادارة لهذه الحلول.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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شاهد.. ما خلفيات جنون الانهيار الاقتصادي في لبنان؟

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