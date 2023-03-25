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شاهد.. اعصار مدمر يضرب شرقي أميركا بهذه الخسائر

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

لقي ما لا يقل عن 23 شخصا مصرعهم جراء الإعصار والعواصف الرعدية التي ضربت ولاية "مسيسيبي" جنوب شرقي الولايات المتحدة الأميركية.

العالم - الأميركيتان

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في مقاطعة شاكري، وثلاثة آخرين في مقاطعة كارول، واثنين في مقاطعة مونرو، وآخر قضى في ولاية هامفريز.

وأفادت تقارير بأن العواصف ألحقت أضرارا بمنطقة امتدت لمسافة أكثر من 160 كيلومترا. وقالت وكالة الطوارئ في الولاية إن عمليات الإنقاذ والبحث عن الضحايا ما زالت مستمرة في مقاطعتي شاركي وهامفريز.

وذكر مسؤولون فدراليون ومحليون في ولاية مسيسيبي أن الدمار الناتج عن الإعصار والعواصف يمتد على مسافة تفوق 100 ميل (160 كلم)، وبث مغردون ووسائل إعلام محلية عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمنازل والمنشآت العامة.

وأصدرت وكالة إدارة الطوارئ في مسيسيبي في وقت متأخر أمس الجمعة تحذيرات بشأن الإعصار في مختلف مقاطعات الولاية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن الإعصار يستمر في اجتياح الشمال الشرقي للولاية بسرعة 113 كلم في الساعة دون أن يضعف، متجها نحو ولاية ألاباما المجاورة.

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