المنطقة تدخل مرحلة المزاحمة علی النفوذ + فيديو

العالم - خاص بالعالم

وقال سمير الحسن في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية بعد التقارب الايراني السعودي بالرعاية الصينية كان يطرح سؤال كيف سيرد الاميركي؟

وتابع ان ما يجري اليوم في سوريا هو عبارة عن محاولة اميركية لاستعادة النفوذ في المنطقة لأن الوجود الاميركي أصبح يتلاشی في المنطقة.

وأکد وجود انحساراً للدور الاميركي مقابل ملء للفراغات بقوی حقيقية احدها روسيا رغم انشغالها بالحرب الاوكرانية.

وأوضح الحسن ان تسخين ملفات المنطقة من قبل الولايات المتحدة يندرج في سياق مواجهة شاملة لاجهاض أي محاولات للتقارب بين دول المنطقة.

وبيّن ان الحضور الايراني او الروسي في سوريا جاء بطلب رسمي من الحكومة السورية وهي الجهة الشرعية في البلاد ولايعتبر وجودهم كالقواعد الاميركية التي تحتل الاراضي السورية.

وأكد ان المقاومات ضد الوجود الاميركي في سوريا كانت موجودة وكانت بحاجة الی قرار سياسي لتفعيل عملياتها ضد الوجود الاميركي، موضحاً ان تطور القدرات العسكرية لهذه المقاومات جعلها تستهدف القواعد الاميركية دون قدرة الاميركان علی اسقاط صواريخ المقاومة وهذا ما خط معادلة جديدة لهذه المواجهة.

وشدد الحسن علی ان المنطقة دخلت الان مرحلة المزاحمة علی النفوذ فالاميركي يريد ان يبقی في المنطقة من خلال تنشيط ادواته في المنطقة لاثبات قدرته علی المواجهة لكن الرد الايراني جاء واضحاً وصريحاً مؤكداً ان ايران جاهزة للذهاب بعيداً في هذه المواجهة.