'ليبرمان' يدعو نتنياهو للاستقالة والليكود إلى اختيار زعيم بديل له

العالم - الإحتلال

وقال ليبرمان، الذي شغل سابقا منصبي وزير الحرب وزير الخارجية في تل أبيب، في تغريدة على "تويتر": "لا يوجد دكتاتور قادر على الوقوف في وجه احتجاج عام واسع وعادل يشمل جميع فئات السكان".

وأضاف ليبرمان، في إشارة إلى ما يسمى وزير العدل ياريف ليفين، مهندس الإصلاح القضائي: "آمل أنه بالإضافة إلى وقف التشريع، سنسمع عن استقالة رئيس الوزراء ووزير العدل".

وتابع ليبرمان: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنني أدعو أصدقائي في الليكود، لصالح تل أبيب، إلى الإطاحة بنتنياهو وتشكيل ائتلاف جديد يتكون من الأحزاب الصهيونية، على أن يأتي رئيس الوزراء من صفوف الليكود".