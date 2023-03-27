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ملخص العين الاسرائيلية

الكيان بات كسفينة تايتانيك الذي يغرق بينما بقي نتنياهو يعزف

الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

نتنياهو بعد اقالته لوزير حربه غالانت لانه طالب بالغاء الخطة القضائية، وبعد التظاهرات العارمة والغاضبة التي عمّت الكيان احتجاجاً يبدو ان كيان الاحتلال الاسرائيلي بات كسفينة تايتانيك التي غرقت بينما الفرقة الموسيقة تعزف.

واكد منسق شبكة قادرون معاً الدكتور وليد محمد علي، ان توصيف احد الخبراء الامنيين الصهاينة الجنرال السابق في جيش الاحتلال "يسرائيل زيف" هذا الوصف، يؤشر الى حد كبير الى ما هو قادم في كيان الاحتلال، حيث مازال الكيان كالسفينة يترنح، ولكن هذا يحتاج اضافة الى الغليان الداخلي، الى ماذا يحدث في الساحة الفلسطينية؟ ما هي التداعيات على مجمل ما ادعى الكيان انه انجزه من تطبيع مع بعض الدول العربية؟ وعلاقة هذا الكيان بالولايات المتحدة الامريكية؟ مشيراً الى ان كل هذه العوامل هي التي ستؤشر الى ماذا سيحدث في الكيان؟


شاهدوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6576033

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