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البنتاغون: هدف إيران طرد أميركا من العراق وسوريا

البنتاغون: هدف إيران طرد أميركا من العراق وسوريا
الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي في كلمة له اليوم الأربعاء، إن تقييماً استخباراتياً يشير إلى أن هدف إيران هو طرد الولايات المتحدة من العراق وسوريا لتصبح القوة المهيمنة في المنطقة.

واضاف مارك ميلي ، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة ، إن الجيش الأميركي سيواجه صعوبات في حالة نشوب صراع متزامن مع روسيا والصين أو احدى القوى العظمى.

وتابع في حديثه: "تقييمنا الاستخباراتي هو أن هدف إيران هو طرد أميركا من العراق وسوريا لتصبح القوة المهيمنة في المنطقة".

وزعم مارك ميلي في تصريح سابق له: "إيران اتخذت خطوات لتطوير قدراتها لإنتاج أسلحة نووية وتهدد بزعزعة استقرار المنطقة".

وأضاف رئيس الأركان المشتركة للجيش الأميركي: "إذا طورت إيران أسلحة نووية ، فهناك عدة خيارات للقيادة الأميركية".

وصرحت جمهورية إيران الإسلامية مرارًا وتكرارًا أنها تواصل برنامجها النووي للأغراض السلمية وليس لديها نية لإنتاج أسلحة نووية. كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارًا وتكرارًا عدم وجود انحرافات في برنامج إيران النووي.

هذا على الرغم من حقيقة أن أميركا هي الدولة النووية الوحيدة في العالم التي استخدمت الأسلحة النووية ضد الإنسانية ، وخلال الحرب العالمية الثانية قتلت عشرات الآلاف من الأشخاص بالقصف النووي لمدينتين يابانيتين.

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البنتاغون: هدف إيران طرد أميركا من العراق وسوريا

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