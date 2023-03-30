الدفاع الصينية: جاهزون للتعاون مع الجيش الروسي لتنفيذ مبادرات أمنية عالمية

العالم- أسيا والباسفيك

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي في إفادة صحفية اليوم الخميس إن الجيش الصيني مستعد للتعاون مع الجيش الروسي لزيادة تعزيز الاتصالات والتنسيق الاستراتيجيين.

وأضاف المتحدث: "الجيش الصيني يعتزم التعاون مع القوات المسلحة الروسية لتنفيذ التوافق الهام الذي تم التوصل إليه بين رئيسي البلدين، وتعزيز التنسيق الاستراتيجي، وإجراء مناورات ودوريات مشتركة بشكل دوري بحرا وجوا".

ونوه بيان الوزارة بأن "مستوى الصداقة بين الصين وروسيا يزداد قوة يوما بعد يوم. فالعلاقات الصينية الروسية ليست تحالفا سياسيا عسكريا في حقبة الحرب الباردة، إنها تتجاوز هذا النموذج من العلاقات بين الدول".

وأنهى الرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي زيارة إلى روسيا استمرت مدة 3 أيام، عقد خلالها شي والوفد المرافق له اجتماعات على نطاق واسع وضيق مع القيادة والمسؤولين في روسيا، وفي نهاية الزيارة تم توقيع وثيقتين وهما: وثيقة تهدف لتعميق العلاقات الروسية الصينية وخطة لتطوير التعاون الاقتصادي حتى العام 2030.