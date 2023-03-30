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حماس ترحب بتقرير المفوض الأممي حول جرائم الاستيطان

حماس ترحب بتقرير المفوض الأممي حول جرائم الاستيطان
الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتقرير المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك، والذي دعا فيه لاتخاذ إجراءات رادعة بحق الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين.

العالم- فلسطين

وثمنت الحركة التقرير الأممي المفصّل حول جريمة الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، "والذي قدّمه المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان السيد فولكر تورك، أمام مجلس حقوق الإنسان يوم أمس الأربعاء، واستعرض فيه التوسّع الاستيطاني، وانتهاكات المستوطنين ضد شعبنا الفلسطيني، والتي وثَّقها التقرير بأكثر من 3300 حالة عنف خلال العقد الماضي، ونعتبره توثيقاً قانونياً مهماً يُبنى عليه في تجريم المستوطنين ومحاسبتهم وسلطات الاحتلال الصهيوني التي توفّر لهم الغطاء والحماية".

ودعت "حماس" الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرّك الفاعل باتخاذ إجراءات رادعة بحق الاحتلال العنصري، "وتفعيل إجراءات محاكمة قادته ومستوطنيه على جرائمهم، والعمل على دعم شعبنا وحقه في الحرية وتقرير المصير".

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