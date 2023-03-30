الخارجية الإيرانية: زيارة امير عبداللهيان إلى روسيا ناجحة للغاية

العالم - ايران

وردا على سؤال الصحفيين حول بعض الحواشي المفتعلة خلال زيارة وزير الخارجية إلى موسكو، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن بعض الأشخاص الذين، بدوافع مختلفة، قلقون بشأن التواصل وتبادل الوفود بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأطراف مختلفة، يبحثون عن افتعال حواشي بشكل صبياني، خاصة في ظل الأوضاع التي يواجهون فيها زيارة ناجحة للغاية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واستراتيجية وقضايا إقليمية مهمة.

وأضاف، عقدت المباحثات العامة والخاصة والمؤتمر الصحفي والجولة التالية من المباحثات بين الوفدين لمدة 4 ساعات في جو إيجابي وجدي للغاية، وكانت الزيارة من أكثر الزيارات المثمرة لوزيري الخارجية.