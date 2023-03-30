الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣
٠١:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الإيرانية: زيارة امير عبداللهيان إلى روسيا ناجحة للغاية

الخارجية الإيرانية: زيارة امير عبداللهيان إلى روسيا ناجحة للغاية
الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الخميس، ان زيارة الدكتور حسين امير عبداللهيان إلى روسيا ناجحة للغاية وتحمل أبعاد سياسية واقتصادية واستراتيجية.

العالم - ايران

وردا على سؤال الصحفيين حول بعض الحواشي المفتعلة خلال زيارة وزير الخارجية إلى موسكو، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن بعض الأشخاص الذين، بدوافع مختلفة، قلقون بشأن التواصل وتبادل الوفود بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأطراف مختلفة، يبحثون عن افتعال حواشي بشكل صبياني، خاصة في ظل الأوضاع التي يواجهون فيها زيارة ناجحة للغاية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واستراتيجية وقضايا إقليمية مهمة.

وأضاف، عقدت المباحثات العامة والخاصة والمؤتمر الصحفي والجولة التالية من المباحثات بين الوفدين لمدة 4 ساعات في جو إيجابي وجدي للغاية، وكانت الزيارة من أكثر الزيارات المثمرة لوزيري الخارجية.

روابط ذات صلة

العميد نقدي: العدو يخشى من قوة ايمان مقاتلينا اكثر من قوة صواريخنا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجزائر تبحث مع أبو الغيط التعاون مع الجامعة العربية

المجلس التنسيقي للاعلان الاسلامي: نظام الجمهورية الاسلامية انموذج للسيادة العلوية

23 حالة وفاة و1039 اصابة جديدة بكورونا في ايران

الخارجية الإيرانية: زيارة امير عبداللهيان إلى روسيا ناجحة للغاية

المقداد خلال لقائه لازاريني: دور الأونروا مهم في دعم احتياجات اللاجئين الفلسطينيين

في السودان.. قوات الدعم السريع تؤكد الإلتزام بالاتفاق السياسي والوصول لجيش قومي واحد