ما حجم القوة البحرية لروسيا والصين وإيران معا؟

العالم _ أسيا و الباسفيك

وتصنف قوة الأساطيل الحربية وفقا لحجم ما تملكه من وحدات بحرية سواء كانت سفن سطح بمختلف أنواعها أو غواصات حربية نووية أو تقليدية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.

وتشير الإحصائيات إلى أن:

الصين وروسيا تمتلكان اثنين من أضخم 5 أساطيل حربية في العالم.

حجم القوة البحرية للصين وروسيا معا تمثل نصف القوة البحرية لأضخم 5 أساطيل حربية في العالم.

تمتلك الصين 27 % وروسيا 22 % من إجمالي القوة البحرية للأساطيل الـ 5 الأكبر في العالم.

تمتلك الصين وروسيا وإيران 1429 وحدة بحرية.

ما هي قدرات الأسطول الصيني؟

يحتل الأسطول الصيني المرتبة الأولى عالميا بـ 730 وحدة بحرية تضم:

حاملتي طائرات.

3 حاملات مروحيات.

50 مدمرة.

43 فرقاطة.

72 كورفيت.

78 غواصة.

150 سفينة دورية.

36 كاسحة ألغام بحرية.

ما هي قدرات الأسطول الروسي؟

يحتل الأسطول الروسي المرتبة الثانية عالميا بـ 598 وحدة بحرية تضم:

حاملة طائرات.

15 مدمرة.

11 فرقاطة.

86 كورفيت.

70 غواصة.

59 سفينة دورية.

49 كاسحة ألغام بحرية.

ما هي قدرات الأسطول الإيراني؟

يحتل الأسطول الإيراني المرتبة رقم 34 عالميا بـ101 وحدة بحرية تضم:

7 فرقاطات.

3 كورفيتات.

19 غواصة.

21 سفينة دورية.

كاسحة ألغام.

ويختلف تصنيف جيوش الدول الثلاثة بصورة عامة عن تصنيف أساطيلها الحربية، حسبما تشير إحصائيات الموقع، الذي أوضح أن الجيش الروسي يحتل المرتبة الثانية عالميا بينما يصنف الجيش الصيني في المرتبة الثالثة عالميا، في حين يصنف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 17 بين أضخم 145 جيشا في العالم.

يذكر أن الدول الثلاث أجرت تدريبات بحرية مشتركة في شمال المحيط الهندي وبحر عمان خلال منتصف الشهر الجاري، وقالت عنها وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، إنها عززت قدرة قواتها البحرية على التنفيذ المشترك لمهام عسكرية متنوعة في البحار، مشيرة إلى أنها تساهم في تحقيق الأمن البحري والاستقرار الإقليمي.