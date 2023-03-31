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جيش الإحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة

جيش الإحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة
الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة، وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

العالم - فلسطین

وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" إن القرار جاء بناء على "تقييم الوضع وتوجيهات المستوى السياسي".

وأوضح أنه سيتم فرض الإغلاق اعتباراً من مساء 5 أبريل/نيسان (17:00 بالتوقيت المحلي) وحتى منتصف ليل الثامن من الشهر نفسه.

وأضاف أنه سيتم فتح المعابر أمام الفلسطينيين من الضفة الغربية يوم الجمعة 7 أبريل، "حسب الخطوات المدنية التي تمت المصادقة عليها بمناسبة شهر رمضان".

وتابع "كما سيتم فرض إغلاق أيضا يوم الثلاثاء 11 أبريل عند الساعة 17:00 مساء وحتى اليوم التالي".

وأشار إلى أنه خلال فترة الإغلاق سيتم السماح بعبور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط بعد مصادقة منسق أعمال الحكومة في المناطق.

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جيش الإحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة

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