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وزير خارجية السودان: يمكن الاعتماد علينا لأجل استقرار ليبيا

وزير خارجية السودان: يمكن الاعتماد علينا لأجل استقرار ليبيا
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكدت وزير الخارجية السوداني أنه يمكن الاعتماد على السودان في دعم خطوات الاستقرار في ليبيا.

العالم- السودان

وحسب ما نقلت وكالة الانباء السودانية بأن وزير خارجية السودان "على الصادق"، التقى بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، "عبد الله باثيلي"، حيث أكد "الصادق" خلال اللقاء أنه يمكن الاعتماد على السودان في دعم خطوات الاستقرار في ليبيا.

وتابع الصادق إن استقرار ليبيا هو استقرار للسودان والمنطقة كلها.

وأكد وزير الخارجية على أهمية الحوار بين الأطراف في ليبيا للعمل على تجاوز الخلافات بهدف تحقيق الاستقرار للبلاد.

وعرض مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مبادرته لإعادة الاستقرار السياسي إلى ليبيا، والخطوات التي تتم لإخراج المرتزقة من ليبيا بالتعاون مع دول الجوار.

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وزير خارجية السودان: يمكن الاعتماد علينا لأجل استقرار ليبيا