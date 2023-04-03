موسكو تستضيف أول اجتماع وزاري سوري وتركي منذ2011

العالم - روسيا

تتجه الانظار الى العاصمة الروسية موسكو التي تستضيف اجتماعاً رباعياً حول مساعي تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وذلك على مستوى نواب وزراء خارجية كل من روسيا وإيران وسوريا وتركيا.

وبحسب التوقعات فإن المحادثات يغلب عليها الطابع الفني بحيث تمكّن من بدء العمل على التفاوض الفعلي على مستوى وزراء خارجية الدول الأربع.

موسكو بدورها تعتمد أيضا على التطورات الإيجابية. وأعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف عن أمله في أن تكون مهمة الوساطة الروسية تهدف إلى تحقيق هدف استراتيجي مهم للغاية وهو تطبيع العلاقات السورية - التركية.

وبحسب بوغدانوف، فإن قرار تأجيل مباحثات كانت مقررة في اذار/مارس الماضي لم يٌتخذ بناء على طلب موسكو، وإنما بسبب عدم استعداد الأفرقاء لذلك.

وعلى هامش تلك التحضيرات كان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد اوضح خلال زيارته إلى موسكو الأسبوع الماضي، إنه بحث هذا الموضوع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف؛ وأبدى رأيه بالإجماع حول استعداد طهران وموسكو لبذل الجهود اللازمة في إطار الصيغة من أجل تحقيق الهدف الرئيسي وهو تقريب وجهات النظر بين انقرة ودمشق.

ويُعد هذا أول لقاء رسمي يُعقد على مستوى وزاري بين أنقرة ودمشق منذ اندلاع الأزمة السورية عام ألفين وأحد عشر. وقالت وكالةُ سانا إنّ الوفد السوري سيبحث في موسكو إنهاء التواجد العسكري التركي على الأراضي السورية.

وتصر دمشق على الإستجابة مع شروطها تمهيداً امام اية مصالحة مفترضة وأبرزها الانسحاب التركي الكامل من جميع الأراضي السورية، وإجتثاث الإرهاب، وعودة حوالي اربعة ملايين لاجئ سوري لجأوا الى تركيا في بداية الحرب على سورية، أما القضايا الأخرى مثل إعادة الإعمار، وزيادة حجم التعاون الاقتصادي فتظل قضايا ثانوية.