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هذا الوزن يمكنك أن تفقده شهريا بأمان

هذا الوزن يمكنك أن تفقده شهريا بأمان
الثلاثاء ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

السمنة مشكلة صحية خطيرة في العالم اليوم، لهذا السبب هناك الكثير من الناس الذين يبحثون بشدة عن طرق لفقدان الوزن بسرعة.

العالم- منوعات

ومن أجل إنقاص الوزن، تحتاج حقا إلى التفكير في عنصر أساسي واحد فقط، هو السعرات الحرارية.

كبشر، السعرات الحرارية هي مصدر طاقتنا، فهي تسمح لنا بالتحرك والتفكير والتنفس وأداء كل وظيفة من وظائف الجسم.

نجد السعرات الحرارية في 3 أشكال رئيسية:

البروتينات.

الكربوهيدرات.

الدهون.

فقدان الوزن الآمن

عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن بأمان ، فهناك بعض الاعتبارات المهمة التي يجب عليك مراعاتها:

بالصبر والتأني ستصل للهدف

من المهم أن تتذكر أن فقدان الوزن ببطء يؤدي إلى أفضل النتائج.

يضمن فقدان الوزن البطيء فقدان كتلة الدهون في الغالب، والحفاظ على كتلة الأنسجة الخالية من الدهون.

اعتمادا على مقدار الوزن الذي يجب أن تخسره، يجب أن تهدف إلى تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها بحوالي 500-1000 سعرة حرارية في اليوم.

يُترجم هذا إلى فقدان نصف كيلو غرام من الوزن كل أسبوع.

الحميات الرائجة قد تكون خطرة

هناك الكثير من الحميات الغذائية في الأسواق التي تقترح فقدان الوزن الفوري، ومع ذلك فإن معظم هذه الأنظمة الغذائية خطرة.

قد تساعدك الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات والوجبات الغذائية قليلة الدسم على إنقاص الوزن.

الأهداف الواقعية مهمة للغاية

يتعلق أهم جانب من جوانب فقدان الوزن بالأهداف التي حددتها.

من الأهمية بمكان أن تحدد الوزن الآمن بالنسبة لك بناءً على مؤشر كتلة الجسم ووزن الجسم المثالي.

سيساعدك هذا على تحديد أهداف واقعية ومستدامة.

ما مقدار الوزن الذي يمكن أن تخسره في شهر؟

خسارة حوالي نصف كيلو في الأسبوع أمر مناسب لمعظم الناس، لذلك، هذا يعني أنه خلال فترة شهر، يمكنك خسارة ما بين 2 إلى 3 كيلوغرام بأمان.

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هذا الوزن يمكنك أن تفقده شهريا بأمان