إصابات برصاص الاحتلال في الضفة واعتقالات بالقدس

العالم- فلسطين

ففي الخليل مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل بلدة بيت أمر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم ومحيط مسجد عصيدة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق.

وأصيبت طفلة برصاص الاحتلال، مساء أمس الثلاثاء، أثناء لهوها في فناء منزلها بمخيم العروب.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب، اعتلى خلالها جنود الاحتلال أسطح عدد من منازل المواطنين، ونشروا قناصة عليها، وأطلقوا الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة طفلة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط أثناء لهوها في فناء منزلها، كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

من جانب آخر، أصيب مواطن بكسور، إثر اعتداء مستوطنين، أمس الثلاثاء، على رعاة أغنام في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد عمور: إن مستوطني “تسخار مان” المقامة حديثا ما بين مستوطنتي “ماعون” و “كرميئل” اعتدوا على رعاة أغنام في تجمع سادة الثعلة، ما أدى لإصابة المواطن يوسف حماد عليان عوض بكسر في قدمه، نقل إثرها إلى مستشفى الاعتماد ببلدة يطا.

وفي السياق، منع مستوطنون الرعاة في منطقة عين البيضا من رعي مواشيهم، وأجبروهم على مغادرة الأراضي الرعوية.

وفي بيت لحم، أصيب طفل بالرصاص، وعدد من المواطنين بالاختناق، مساء أمس الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت في منطقة “التل” في البلدة القديمة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة طفل (16 عاما) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في المنطقة السفلى من البطن، وجرى نقله إلى المستشفى، كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، عولجوا ميدانيا.