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مخاوف صهيونية من تفـجر الأوضاع في أعقاب الاعتداءات بالأقصى

مخاوف صهيونية من تفـجر الأوضاع في أعقاب الاعتداءات بالأقصى
الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر عبرية اليوم الأربعاء، عن مخاوف لدى المؤسسة العسكرية التابعة للاحتلال انفجار الأوضاع الأمنية في جميع الساحات الفلسطينية، إثر الاعتداءات الوحشية التي نفذتها شرطة الكيان فجر اليوم الأربعاء في المسجد الأقصى.

العالم- الإحتلال

وذكرت قناة التلفزة "13" العبرية أن القيادة العسكرية "الإسرائيلية" تخشى أن تسهم هذه الأحداث في تفجّر الأوضاع في القدس، الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولفتت القناة إلى أن تفجّر الأوضاع في الأقصى فرض على "إسرائيل" أن تنقل اهتمامها إلى الساحة الفلسطينية، إلى جانب التحسب لما يمكن أن تشهده الساحة الشمالية.

من ناحيته، لفت موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن تفجّر المواجهات في المسجد الأقصى جاء في ظل تواصل عمليات المقاومة، مشيراً إلى إصابة جنديين في عملية طعن نفذها فلسطيني من الخليل أمس في مستوطنة "ريشون لتسيون"، جنوب شرق تل أبيب.

وأشار الموقع إلى أن شرطة الاحتلال ستركز على تأمين المناطق التجارية داخل القدس، التي تشهد حركة نشطة للمستوطنين خشية تنفيذ عمليات للمقاومة رداً على أحداث الأقصى.

إلى ذلك، أقر جيش الاحتلال بإصابة أحد جنوده بجراح عندما أطلق مقاومون فلسطينيون الليلة الماضية النار على قوة للاحتلال بالقرب من بلدة "بيت أمر"، بالقرب من مدينة الخليل، أقصى جنوب الضفة الغربية.

وفي السياق، ذكرت شرطة الاحتلال أن حركات المقاومة أطلقت فجر اليوم الأربعاء عشرة صواريخ على المستوطنات التي تقع في منطقة "غلاف غزة".

ونقلت قناة "13" عن مصادر في الشرطة، أن أحد الصواريخ أصاب بشكل مباشر مصنعاً ضخماً للأدوية في المستوطنة.

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مخاوف صهيونية من تفـجر الأوضاع في أعقاب الاعتداءات بالأقصى