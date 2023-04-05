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ردا على المبعوث الأميركي إلى اليمن..

كنعاني: إيران طالما أكدت على إرساء الأمن والاستقرار في اليمن

كنعاني: إيران طالما أكدت على إرساء الأمن والاستقرار في اليمن
الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني" أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية طالما أكدت على إرساء الأمن والاستقرار في اليمن وقدمت مبادرات دبلوماسية لتحقيق ذلك.

العالم - إيران

وكتب ناصر كنعاني، في تغريدة له: إن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن دعا إيران إلى دعم عملية السلام في اليمن للمساعدة في وضع حد للحرب هناك حسب ما أوردته بعض وكالات الأنباء.

وأضاف: "من دواعي السرور أن يتحدث المبعوث الأميركي عن عملية السلام في اليمن وهي عملية طالما تؤكد عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ الأيام الأولى من الحرب في اليمن وتعمل على تحقيقها."

تجدر الإشارة إلى أن الجمهورية الإسلامية إلإيرانية دعت منذ بدء العدوان العسكري على اليمن من قبل بعض دول المنطقة إلى وقف اطلاق النار وإحلال السلام في اليمن وقدمت مبادرات دبلوماسية لتحقيق ذلك منها مبادرة مؤلفة من أربعة بنود لإرساء الأمن والسلام في اليمن.

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ردا على المبعوث الأميركي إلى اليمن.. كنعاني: إيران طالما أكدت على إرساء الأمن والاستقرار في اليمن

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