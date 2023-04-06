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البرهان عازم على استكمال العملية السياسية بـالسرعة المطلوبة

البرهان عازم على استكمال العملية السياسية بـالسرعة المطلوبة
الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، "عزمه استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بالسرعة المطلوبة" حسب تعبيره.

العالم- السودان

وقال البرهان، في بيان بمناسبة السادس من أبريل: "نؤكد عزمنا استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بالسرعة المطلوبة... ونعمل على وصد الأبواب أمام كل محاولات الردة"، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأشار إلى أن "تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي يهدف إلى وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها"، مؤكدًا أن "الأطراف تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية".

وكانت قوى إعلان "الحرية والتغيير" في السودان، أعلنت إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية، الذي كان مقررًا في 6 أبريل/ نيسان الجاري، حتى انتهاء المباحثات بين اللجان الفنية العسكرية من صياغة التوصيات النهائية من أعمال الإصلاحات الأمنية والعسكرية.

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