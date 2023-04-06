تنديد دولي وإقليمي بالتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين + فيديو

العالم – فلسطين

بعد ليلة من التنكيل بالمعتكفين داخل المسجد الأقصى بهدف إخلائه قبيل حلول عيد الفصح اليهودي الذي يعد أحد أكبر المواسم التهويدية لأولى القبلتين إقتحمت قوة الاحتلال مجددا لليوم الثاني على التوالي باحات الأقصى وانتشرت في مسار اقتحامات المستوطنين الذين ارتدى بعضهم رداء كهانة الهيكل المزعوم ضمن طقوسهم التلمودية.

واعتدت قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين داخل الأقصى بقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي، كما حصلت المصلى القبلي، واعتدت على المصلين بالهراوات والغازات المسيلة للدموع لإخراجهم من المسجد بالقوة ما أدى إلى إصابة بعضهم بحالات اختناق.

ولم تقتصر الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين باقتحامات أولى القبلتين بل شن جيش الاحتلال صباح الخميس غارات جوية على موقع غرب المحافظة الوسطى في قطاع غزة.. كما شنت المروحية الإسرائيلية عدة غارات على مواقع وسط قطاع غزة.

في المقابل أطلقت المقاومة الفلسطينية صواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة، كما دوت مجددا صفارات الإنذار في المستوطنات المحاذية للقطاع.

وأمام تصيد الأوضاع في فلسطين المحتلة نددت كل من الجامعة العربية وأمينها العام أحمد أبوالغيط في بيانين منفصلين بالمداهمات الإسرائيلية، وانضم إليهما كل من مصر والجزائر والأردن التي شهدت تظاهر مئات المواطنين بالقرب من السفارة الإسرائيلية، ودعوا حكومة بلادهم إلى إغلاقها وطرد السفير من عمان.

من جهته أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على لسان المتحدث باسمه عن الصدمة إزاء عنف قوات الاحتلال في الأقصى.

وفي واشنطن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جانبير إن من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين إثر التطورات الأخيرة.

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