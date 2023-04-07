السفير الايراني الجديد لدى الجزائر يقدم اوراق اعتماده للرئيس تبون

العالم - ايران

وكان السفير الايراني محمد رضا بابائي سياهكل قد قدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم 21 اذار/مارس الماضي.

وحل السفير بابائي سياهكل محل السفير السابق حسين مشعلجي.

وكان بابائي السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر قد التقى بوزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان قبل مغادرته الى الجزائر لتولي مهام عمله.

وفي اللقاء ، أشار وزير الخارجية الايراني الى العلاقات السياسية الطيبة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجزائر في السنوات الماضية مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية.

كما أعرب أمير عبداللهيان عن ارتياحه للمستوى العالي للعلاقات السياسية بين البلدين ، وأكد على ضرورة استخدام إمكانيات البلدين لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما ، خاصة في مجال الاقتصاد المعرفي وتصدير الخدمات الفنية والهندسية.

يذكر أن وزير الخارجية الايراني وفي اتصال هاتفي هنأ أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري الجديد على انتخابه وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة، كما دعاه لزيارة طهران، حيث لقيت الدعوة الترحيب.