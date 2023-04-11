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هكذا سيلعب الإقتصاد التركي دورا مصيريا في نتائج الانتخابات المقبلة

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

في ظل سلسلة أزمات يعيشها الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة تواصل الأرقام الكشف عن ارتفاعات في معدلات البطالة والتي تجاوزت ال 10 % وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، ليزداد عدد العاطلين عن العمل في تركيا إلى  3.5 مليونا. 

العالم - خاص بالعالم

الاقتصاد التركي الذي يعاني عددا من المشاكل فاقمها الزلزال المدمر يلقي بظلاله على الحالة السياسية هنا، فمع انتهاء الأحزاب من تسجيل مرشحيها في الانتخابات البرلمانية وحصر المنافسة للانتخابات الرئاسية بين اربعة مرشحين بينهم الرئيس الحالي أردوغان ، يعتقد مراقبون بأن الاقتصاد مؤثر رئيس في خيارات الناخبين.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا قد أعلنت أن 26 حزبا ستشارك بقوائمها في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى في 14 مايو/ أيار المقبل، أحزاب تتنافس ببرامج انتخابية سيكون الاقتصاد على سلم أولوياتها.

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يزداد الضغط على الحكومة والتحالف الحاكم بفعل الأوضاع الاقتصادية المتراجعة في تركيا، لتبقى وعود الاصلاح الاقتصادي احد أهم الملفات التي تتصدر البرامج الانتخابية هنا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو... هكذا سيلعب الإقتصاد التركي دورا مصيريا في نتائج الانتخابات المقبلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 11-04-2023