بالفيديو.. المغاربة يتظاهرون في الرباط تضامنا مع فلسطين والأقصى

العالم - المغرب

ووقف العشرات من الحقوقيين والنشطاء أمام مبنى البرلمان وسط العاصمة الرباط للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين في التصعيد الأخير بين كيان الاحتلال وفلسطين ولبنان.

حمل المتظاهرون الأعلام والكوفيات الفلسطينية وصور الأقصى وطالبوا بوقف تطبيع المغرب مع الاحتلال بل وتجريمه.

ورفعوا شعارات مثل "الشعب يريد إسقاط التطبيع" و "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة" و "صامدون صامدون للتطبيع رافضون".

ودعت إلى هذه المظاهرة "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" التي تأسست في 2021 ردا على توقيع المغرب لاتفاقية التطبيع مع الاحتلال في ديسمبر كانون الأول من العام 2020.. وتتكون الجبهة من أكثر من 15 تنظيما سياسيا ونقابيا وحقوقيا.

وكان المغرب قد وقع اتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال في العاشر من ديسمبر كانون الأول 2020 بوساطة أميركية مقابل اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ العام 1976.