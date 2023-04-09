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ماكرون يحث أوروبا على تقليل الإعتماد على الدولار الأميركي خارج "الحدود الإقليمية"

ماكرون يحث أوروبا على تقليل الإعتماد على الدولار الأميركي خارج
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتوجب على أوروبا أن تقلل من اعتمادها على الدولار الأمريكي خارج "الحدود الإقليمية"، وتتجنب الانجرار إلى مواجهة بين بكين وواشنطن بشأن تايوان.

العالم - اوروبا

وأضاف ماكرون خلال تصريحات نقلتها صحيفة "بوليتيكو" وعدد من الصحفيين الفرنسيين على متن طائرته عائدا من زيارة للصين استمرت ثلاثة أيام، ونشرت اليوم الأحد، إنه "يتعين على أوروبا تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة وتجنب الانجرار إلى مواجهة بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان"، مؤكدا على نظريته حول "الحكم الذاتي الاستراتيجي" لأوروبا، التي من المفترض أن تقودها فرنسا، لتصبح "قوة عظمى ثالثة"، بحسب تعبيره.

وتابع قائلا: "الخطر الكبير الذي تواجهه أوروبا هو أنها عالقة في أزمات ليست من شأننا أو أزماتنا مما يمنعها من بناء استقلاليتها الاستراتيجية".

وشدد ماكرون على أن الأوروبيين يجب ألا يكونوا أتباعا للولايات المتحدة في أزمات لا دخل لأوروبا بها.

بالمقابل لفت ماكرون إلى أن أوروبا زادت من اعتمادها على الولايات المتحدة في مجال الأسلحة والطاقة وبالتالي يتوجب على أوروبا الآن التركيز على تعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية.

كما دعا ماكرون إلى ضرورة أن تقلل أوروبا من اعتمادها على الدولار "خارج الحدود الإقليمية".

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ماكرون يحث أوروبا على تقليل الإعتماد على الدولار الأميركي خارج "الحدود الإقليمية"