رغبة لدى السعودية في إسم 'تمام سلام' لرئاسة الحكومة اللبنانية 

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وأفادت مصادر بأنه وفي حال التوافق على اسم رئيس للجمهورية، رصدت رغبة لدى السعودية في إسم تمام سلام كرئيس للحكومة.

ونقلت قناة الجديد اليوم الاثنين عن المصادر إلى ان المملكة أرسلت بالفعل اشارات الى سلام بهذا التوجه لثقتها بهذه الشخصية البيروتية التي سبق وأن تولت رئاسة الحكومة وكان أداؤها مستقيما ووطنيا جامعا، لكن كل زائر لدارة يخرج بانطباع أن سلام لا يعيش هذه الحماسة للعودة الى رئاسة الحكومة قبل معرفة اسم رئيس الجمهورية، حتى لا تتكرر تجربة الصراع داخل السلطة وتعطيل البلد كما كان يحدث مع النائب جبران باسيل.

وكتبت صحيفة النهار تقول: وسط تداعيات التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة تخشى أوساط سياسية مطلعة ان تطل الفترة المقبلة ، أي بعد عيدي الفصح الغربي والشرقي وعيد الفطر المتزامنة هذا الشهر ، على مرحلة جديدة من التعقيدات القائمة والمحدثة في الازمة الرئاسية في لبنان لا سيما وان تطورات الوضع الجنوبي أخيرا ستترك حتما اثارها المباشرة والعميقة على المواقف الداخلية والخارجية من الازمة الرئاسية . انعدام اليقين التي تحكم هذه الازمة الرئاسية.