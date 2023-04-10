الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣
٠٥:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

أردوغان يريد "تغيير قواعد اللعبة" بسلاح جديد

أردوغان يريد
الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه بفضل سفينة TCG ANADOLU محلية الصنع، ستصبح تركيا دولة رائدة في مجال التقنيات والأنظمة والحلول التي تغير قواعد اللعبة في العالم.

العالم _ أوروبا

ولفت أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته الاثنين، في مراسم تسليم حاملة الطائرات السفينة "TCG ANADOLU" إلى قيادة القوات البحرية التركية، أن هذه السفينة تتمتع بمواصفات تمكنها عند الضرورة من القيام بعمليات عسكرية وإنسانية في كل مكان حول العالم.

وأوضح أردوغان أن "TCG ANADOLU" أول سفينة حربية من نوعها في العالم، مبينا أنه يمكن لأكبر وأضخم المروحيات والمسيرات أن تهبط عليها وتقلع منها.

وأردف قائلا: "نرى في سفينة TCG Anadolu رمزا يعزز مكانة تركيا في المنطقة والعالم، وبفضلها ستصبح تركيا دولة رائدة في مجال التقنيات والأنظمة والحلول التي تغير قواعد اللعبة في العالم".

وأشار إلى إمكانية استخدام السفينة في الكوارث الطبيعية والعمليات الإنسانية، لافتا إلى أنها تضم على متنها مستشفى وغرفة عمليات متكاملة، مشيرا إلى أنه تم تطوير جميع أنظمة الأسلحة وأجهزة الاستشعار التي سيتم وضعها على الفرقاطات التركية بموارد محلية ووطنية.

وأشار أردوغان خلال كلمته إلى أن أنقرة قررت "رفع ميزانية الصناعات الدفاعية إلى 75 مليار دولار، حيث بلغ عدد مشاريع الصناعات الدفاعية في تركيا 750، وعدد شركات الصناعات الدفاعية 2700".

روابط ذات صلة

سامح شكري سيزور تركيا قريبا

تركيا تنتقد رسو غواصة أمريكية في قبرص: لن تسهم في حل قضية قبرص

بالفيديو.. تجمع في السليمانية تنديدا بقصف محيط مطار المدينة

الرئيس العراقي يطالب أنقرة بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الفضائح الأميركية وزارة العدل الأمريكية تفتح تحقيقا لتحديد مصدر تسريب الوثائق السرية مؤخرا

الاجتماع الرباعي في موسكو وآفاق التقارب السوري التركي

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة الاحتلال الأمريكي شرقي سوريا

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال

الاحتلال يصعّد: المستوطنون يقتحمون جبل صبيح وشهيد فلسطيني في أريحا

أردوغان يريد "تغيير قواعد اللعبة" بسلاح جديد