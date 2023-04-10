أردوغان يريد "تغيير قواعد اللعبة" بسلاح جديد

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ولفت أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته الاثنين، في مراسم تسليم حاملة الطائرات السفينة "TCG ANADOLU" إلى قيادة القوات البحرية التركية، أن هذه السفينة تتمتع بمواصفات تمكنها عند الضرورة من القيام بعمليات عسكرية وإنسانية في كل مكان حول العالم.

وأوضح أردوغان أن "TCG ANADOLU" أول سفينة حربية من نوعها في العالم، مبينا أنه يمكن لأكبر وأضخم المروحيات والمسيرات أن تهبط عليها وتقلع منها.

وأردف قائلا: "نرى في سفينة TCG Anadolu رمزا يعزز مكانة تركيا في المنطقة والعالم، وبفضلها ستصبح تركيا دولة رائدة في مجال التقنيات والأنظمة والحلول التي تغير قواعد اللعبة في العالم".

وأشار إلى إمكانية استخدام السفينة في الكوارث الطبيعية والعمليات الإنسانية، لافتا إلى أنها تضم على متنها مستشفى وغرفة عمليات متكاملة، مشيرا إلى أنه تم تطوير جميع أنظمة الأسلحة وأجهزة الاستشعار التي سيتم وضعها على الفرقاطات التركية بموارد محلية ووطنية.

وأشار أردوغان خلال كلمته إلى أن أنقرة قررت "رفع ميزانية الصناعات الدفاعية إلى 75 مليار دولار، حيث بلغ عدد مشاريع الصناعات الدفاعية في تركيا 750، وعدد شركات الصناعات الدفاعية 2700".