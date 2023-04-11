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شاهد.. هكذا الذكاء الاصطناعي اخترق الإعلام ونافس المذيعين!

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

وسط تحذيرات الدراسات من مخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي والآلات على البشر وتهديدها لملايين الوظائف. تبدو مهنة مذيعي ومقدمي البرامج أنها قد تدخل ممتهنيها بدائرة الخطر خاصة وأن أولئك الآليين قادرون على العمل دون راحة أو تعب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

العالم - خاص بالعالم

هذه فضة.... وهذه سالي..... وهذه ايضا.. وقبلهم ايضا ظهر مذيعون ومذيعات في الصين وفي كوريا الجنوبية وجميعهم مذيعو ذكاء اصطناعي.

فحتى هذه المهنة مهددة بأن تتحول الى آلية، فهؤلاء المذيعون الآليون قادرون على العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويتم التحكم بهم وبرمجتهم عبر الشركة المصنعة لهم..تلقوا برمجة وتعلما عميقا والبعض منهم صنع على هيئة مذيع آخر فحفظ صوته وقلد طريقتة في التحدث وحتى تعبيرات الوجه والشفتين والجسد.

فيمكن لمذيعي الذكاء الاصطناعي توصيل الأخبار بشكل أسرع من البشر والنطق بشكل مثالي دون أي عوائق وخاصة باللغات الأجنبية.. لكن الجزء العاطفي والتفاعلي بدا مغيبا وأقل شبهاً بالإنسان ومن المستبعد الوصول اليه.

وعلى الرغم من تحذير دراسات من مخاطر تلك التقنيات على البشرية و من أن ملايين الوظائف ستكون زائدة عن الحاجة في السنوات الخمس المقبلة بسبب الآلات والذكاء الاصطناعي لكن مطالبات ظهرت في الأونة الأخيرة وتدعو لاعتماد وإنشاء أنظمة ومؤسسات مهمتها حماية البشر من تلك البرامج ومراقبتها.

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