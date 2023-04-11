وزير داخلية العراق يوقع مع نظيره السوداني مذكرة تفاهم أمني

العالم - العراق

ونقلت "وكالة الانباء العراقية (واع)" عن بيان لوزارة الداخلية العراقية،قوله: أنه "بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وقع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مع نظيره السوداني الفريق الأول عنان حامد محمد عمر مذكرة تفاهم أمني،.

واوضح البيان ان ان مذكرة التفاهم شملت بنود "مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للوطنية".

واضاف، انه "على هامش هذا التوقيع، جرى بحث جملة من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل، إذ أشاد الوزير الضيف بكرم الضيافة وحسن الاستقبال في بلده الثاني، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية العراقية في مختلف المجالات، بعد مشاهدته فليماً وثائقياً يمثل بطولات قوات الشرطة الاتحادية في دحر الإرهاب ويعطي دروسا في إدارة المعارك".

هذا وثمن الشمري هذه الزيارة، متمنياً الازدهار الدائم للشعب السوداني وحكومته.

أمن

اليوم, 00:18

+A -A

بغداد – واع

وقع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مع نظيره السوداني الفريق الأول عنان حامد محمد عمر مذكرة تفاهم أمني.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وقع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مع نظيره السوداني الفريق الأول عنان حامد محمد عمر مذكرة تفاهم أمني، وشملت هذه البنود مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للوطنية."

واضاف، انه "على هامش هذا التوقيع، جرى بحث جملة من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل، إذ أشاد الوزير الضيف بكرم الضيافة وحسن الاستقبال في بلده الثاني، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية العراقية في مختلف المجالات، بعد مشاهدته فليماً وثائقياً يمثل بطولات قوات الشرطة الاتحادية في دحر الإرهاب ويعطي دروسا في إدارة المعارك".

هذا وثمن الشمري هذه الزيارة، متمنياً الازدهار الدائم للشعب السوداني وحكومته.