الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣
٠٥:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير داخلية العراق يوقع مع نظيره السوداني مذكرة تفاهم أمني

وزير داخلية العراق يوقع مع نظيره السوداني مذكرة تفاهم أمني
الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

وقع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري مع نظيره السوداني الفريق الأول عنان حامد محمد عمر مذكرة تفاهم أمني بين البلدين.

العالم - العراق

ونقلت "وكالة الانباء العراقية (واع)" عن بيان لوزارة الداخلية العراقية،قوله: أنه "بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وقع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مع نظيره السوداني الفريق الأول عنان حامد محمد عمر مذكرة تفاهم أمني،.

واوضح البيان ان ان مذكرة التفاهم شملت بنود "مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للوطنية".

واضاف، انه "على هامش هذا التوقيع، جرى بحث جملة من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل، إذ أشاد الوزير الضيف بكرم الضيافة وحسن الاستقبال في بلده الثاني، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية العراقية في مختلف المجالات، بعد مشاهدته فليماً وثائقياً يمثل بطولات قوات الشرطة الاتحادية في دحر الإرهاب ويعطي دروسا في إدارة المعارك".

هذا وثمن الشمري هذه الزيارة، متمنياً الازدهار الدائم للشعب السوداني وحكومته.

أمن

اليوم, 00:18

+A -A

بغداد – واع
وقع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مع نظيره السوداني الفريق الأول عنان حامد محمد عمر مذكرة تفاهم أمني.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وقع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مع نظيره السوداني الفريق الأول عنان حامد محمد عمر مذكرة تفاهم أمني، وشملت هذه البنود مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للوطنية."
واضاف، انه "على هامش هذا التوقيع، جرى بحث جملة من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل، إذ أشاد الوزير الضيف بكرم الضيافة وحسن الاستقبال في بلده الثاني، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية العراقية في مختلف المجالات، بعد مشاهدته فليماً وثائقياً يمثل بطولات قوات الشرطة الاتحادية في دحر الإرهاب ويعطي دروسا في إدارة المعارك".
هذا وثمن الشمري هذه الزيارة، متمنياً الازدهار الدائم للشعب السوداني وحكومته.

روابط ذات صلة

رئيس جمهورية العراق: قطعنا شوطا جيدا في ترسيخ الأمن واالستقرار

قلق أممي إزاء توتر الوضع في السودان

البرهان عازم على استكمال العملية السياسية بـالسرعة المطلوبة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

متحدث الحكومة الايرانية يعلن عن تغييرات ادارية مرتقبة

اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في محيط مخيم جنين

وزير داخلية العراق يوقع مع نظيره السوداني مذكرة تفاهم أمني

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

علماء موريتانيا يصدرون بيانا نصرة للأقصى

توسع الاسـتهدافات التي تطال 'قسد'