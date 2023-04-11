الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣
٠٦:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

رغم تضايقات وانتهاكات الاحتلال..

الآلاف يؤدون صلاة الفجر العشرين من شهر رمضان بالأقصى

الآلاف يؤدون صلاة الفجر العشرين من شهر رمضان بالأقصى
الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

أدى الآلاف من المصلين صلاة فجر العشرين من شهر رمضان بالمسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات سلطات الاحتلال، ومنع الشباب من دخول الأقصى.

العالم - فلسطين

وتمكنت أعداد كبيرة من المصلين من أداء صلاة فجر العشرين من شهر رمضان بالمسجد الأقصى، فيما أدى عشرات الشبان الصلاة عند باب الأسباط بعد منعهم من الدخول للأقصى.

وكان المئات من المصلين قد اعتكفوا الليلة الماضية في المسجد القبلي بعد أن أغلقوا أبوابه في وجه قوات الاحتلال منعا لاقتحامه وتفريغه من المصلين لليوم الرابع على التوالي.

وأدى عشرات الآلاف من المصلين صلاتي العشاء والتراويح أمس الاثنين في المسجد الأقصى المبارك، في اليوم الـ19 من شهر رمضان.

واحتشد قرابة 25 ألف مصلٍ لأداء صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى، رغم تشديدات الاحتلال وتضييقاته.

ودعت مؤسسات وشخصيات مقدسية إلى ضرورة الرباط في الأقصى بعد صلاة الفجر، للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

واقتحم مستوطنون أمس الاثنين، المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وسط تصدي المرابطين بالتكبيرات والهتافات.

وانتشرت قوات كبيرة للاحتلال في باحات المسجد لتأمين اقتحام المستوطنين، كما انتشرت في البلدة القديمة قبيل الاقتحام.

وشهد المسجد الأقصى في الأيام الماضية اقتحامات وحشية تخللها اعتداء على المعتكفين بالهراوات وأعقاب البنادق والرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام، وإجبارهم على مغادرة ساحاته بالقوة.

وتتواصل الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك والاعتكاف فيه، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال.

روابط ذات صلة

قاليباف: الاعتداء على المسجد الأقصى واعتقال المصلين العزل دليل على عجز الصهاينة

شاهد..الآلاف من الفلسطينيين يصلون الجمعة في الأقصى وسط إعتداءات الصهاينة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السودان.. إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال غرب دارفور

شاهد.. التكاتف الاجتماعي خلال شهر رمضان في البصرة الفيحاء

بايدن يخطط لخوض انتخابات 2024

رغم تضايقات وانتهاكات الاحتلال.. الآلاف يؤدون صلاة الفجر العشرين من شهر رمضان بالأقصى

إزاحة الستار اليوم عن انجازات تسليحية جديدة للجيش الايراني

منظمة الموانئ الايرانية مستعدة لتدشين خط نقل بحري مباشر مع السعودية