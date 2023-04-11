الآلاف يؤدون صلاة الفجر العشرين من شهر رمضان بالأقصى

العالم - فلسطين

وتمكنت أعداد كبيرة من المصلين من أداء صلاة فجر العشرين من شهر رمضان بالمسجد الأقصى، فيما أدى عشرات الشبان الصلاة عند باب الأسباط بعد منعهم من الدخول للأقصى.

وكان المئات من المصلين قد اعتكفوا الليلة الماضية في المسجد القبلي بعد أن أغلقوا أبوابه في وجه قوات الاحتلال منعا لاقتحامه وتفريغه من المصلين لليوم الرابع على التوالي.

وأدى عشرات الآلاف من المصلين صلاتي العشاء والتراويح أمس الاثنين في المسجد الأقصى المبارك، في اليوم الـ19 من شهر رمضان.

واحتشد قرابة 25 ألف مصلٍ لأداء صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى، رغم تشديدات الاحتلال وتضييقاته.

ودعت مؤسسات وشخصيات مقدسية إلى ضرورة الرباط في الأقصى بعد صلاة الفجر، للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

واقتحم مستوطنون أمس الاثنين، المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وسط تصدي المرابطين بالتكبيرات والهتافات.

وانتشرت قوات كبيرة للاحتلال في باحات المسجد لتأمين اقتحام المستوطنين، كما انتشرت في البلدة القديمة قبيل الاقتحام.

وشهد المسجد الأقصى في الأيام الماضية اقتحامات وحشية تخللها اعتداء على المعتكفين بالهراوات وأعقاب البنادق والرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام، وإجبارهم على مغادرة ساحاته بالقوة.

وتتواصل الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك والاعتكاف فيه، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال.