تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة لخطوط المواجهة مع الجيش السوري بإدلب وغربها!

العالم - تركيا

وأفادت مصادر أهلية في ريف إدلب أن الجيش التركي استقدم عبر معبر باب الهوى شمال المحافظة 10 عربات عسكرية على متنها جنود وعتاد عسكري ولوجستي، وذلك لتعزيز عديد وعتاد قواعده العسكرية ونقاط مراقبته غير الشرعية المنتشرة عند خطوط المواجهة غرب وجنوب إدلب، ولاسيما في جبل الزاوية ذي الموقع الإستراتيجي.

وذكرت المصادر أن الجيش التركي استقدم من معبر باب الهوى أيضاً رتلا عسكريا قوامه 15 آلية من العربات المصفحة وناقلات الجند إلى جبل الزاوية جنوبي إدلب، الذي يسيطر عليه تنظيم جبهة النصرة

وأشارت المصادر إلى أن الرتلين العسكريين للجيش التركي، اللذين قطعا مسافة الطريق تحت حراسة مسلحي فصيل فيلق الشام المدعوم من الاتراك، توزعا في نقاط مراقبته في تل الزهور وتل قسطون شرق وجنوب شرق مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، إلى جانب نقاط المراقبة في بلدات بسامس وبليون وقوقفين والبارة وقمة النبي أيوب في جبل الزاوية، الذي أنشأ فيه الجيش التركي مهبطاً للطيران المروحي عند قاعدته العسكرية في بليون لتسهيل تنقل ضباطه وجنوده.