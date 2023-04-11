الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣
١٢:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة لخطوط المواجهة مع الجيش السوري بإدلب وغربها!

تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة لخطوط المواجهة مع الجيش السوري بإدلب وغربها!
الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية جديدة، عبارة عن رتلين عسكريين وعلى مدار يومين، إلى نقاط مراقبته غير الشرعية بالقرب من خطوط تماس جبهات القتال مع الجيش السوري في ريفي إدلب الجنوبي والغربي.

العالم - تركيا

وأفادت مصادر أهلية في ريف إدلب أن الجيش التركي استقدم عبر معبر باب الهوى شمال المحافظة 10 عربات عسكرية على متنها جنود وعتاد عسكري ولوجستي، وذلك لتعزيز عديد وعتاد قواعده العسكرية ونقاط مراقبته غير الشرعية المنتشرة عند خطوط المواجهة غرب وجنوب إدلب، ولاسيما في جبل الزاوية ذي الموقع الإستراتيجي.

وذكرت المصادر أن الجيش التركي استقدم من معبر باب الهوى أيضاً رتلا عسكريا قوامه 15 آلية من العربات المصفحة وناقلات الجند إلى جبل الزاوية جنوبي إدلب، الذي يسيطر عليه تنظيم جبهة النصرة

وأشارت المصادر إلى أن الرتلين العسكريين للجيش التركي، اللذين قطعا مسافة الطريق تحت حراسة مسلحي فصيل فيلق الشام المدعوم من الاتراك، توزعا في نقاط مراقبته في تل الزهور وتل قسطون شرق وجنوب شرق مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، إلى جانب نقاط المراقبة في بلدات بسامس وبليون وقوقفين والبارة وقمة النبي أيوب في جبل الزاوية، الذي أنشأ فيه الجيش التركي مهبطاً للطيران المروحي عند قاعدته العسكرية في بليون لتسهيل تنقل ضباطه وجنوده.

روابط ذات صلة

سامح شكري سيزور تركيا قريبا

سوريا: إعلان تركيا الانسحاب من أراضينا هو المدخل لإعادة التواصل معها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

متحدث الحكومة الإيرانية يعلن عن تغييرات في بعض المناصب

السعودية تقود جهودا حثيثة لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة لخطوط المواجهة مع الجيش السوري بإدلب وغربها!

الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري

'غير حقيقية ومحرّفة'.. كوريا الجنوبية تفند الوثائق الأمريكية المسربة

الفتح يحذر من اياد خارجية تدفع باتجاه عرقلة العملية السياسية بالعراق