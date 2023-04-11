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استمرار اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، حيث شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في القدس القديمة ومحيط الأقصى، ومنعت الشبان من دخول المسجد لأداء صلاة الفجر فيه.

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