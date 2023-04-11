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مارأيكم؟
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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 5 شبان فلسطينيين في مدينة جنين ثم تنسحب عنها بعد اشتباكات مع المقاومين
استمرار اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى
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الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش
اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، حيث شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في القدس القديمة ومحيط الأقصى، ومنعت الشبان من دخول المسجد لأداء صلاة الفجر فيه.
تصنيف :
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
المسجد الاقصى
اقتحامات الاحتلال
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