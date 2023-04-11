متحدث الحكومة الإيرانية يعلن عن تغييرات في بعض المناصب

العالم - إيران

وقال بهادري جهرمي في تصريح له اليوم الثلاثاء إن وزير الجهاد الزراعي جواد ساداتي نجاد ورئيس منظمة التخطيط والميزانية مسعود مير كاظمي غادرا مجلس الوزراء، مؤكدا أن رئيس منظمة شؤون الضرائب "داود منظور" حل محل ميركاظمي الذي سيتولى منصب المستشار في الحكومة.

وأضاف قائلا: "إن محمد آقا ميري رئيس منظمة الطب البيطري سيحل محل وزير الجهاد الزراعي، فيما تم تعيين محمد صادق خياطيان كمدير عام لصندوق الإبداع والازدهار"، معتبرا إجراء التغييرات من الأساليب الثابتة للحكومات بهدف تطوير وتحسين مستوى العمل.

وكان المتحدث بإسم الحكومة قد أعلن مساء أمس الثلاثاء في تغريدة نشرها على حسابه الخاص في الفضاء الإلكتروني، أن الحكومة أدرجت في جدول أعمالها إجراء تغييرات إدارية للاستفادة المثلى من إمكانات وطاقات المسؤولين.