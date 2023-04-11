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خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك..

'حماس' تدعو للنفير العام بالأقصى وتحذر الإحتلال من أي حماقة بحق المعتكفين

'حماس' تدعو للنفير العام بالأقصى وتحذر الإحتلال من أي حماقة بحق المعتكفين
الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

دعت حركة حماس جماهير شعبنا الفلسطيني إلى النفير العام للصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك والرباط في جنباته، والدفاع عنه.

العالم - فلسطين

وقالت حماس في بيانٍ لها: إن هذه الدعوة تأتي خاصة مع إعلان جماعات المستوطنين عزمها الاستمرار باقتحام المسجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وحذّرت الاحتلال الصهيوني من الإقدام على أي حماقة بحق الأقصى والمصلين الآمنين وأهلنا في القدس المحتلة.

ودعت الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤوليتها في وقف عدوان الاحتلال وحكومته الفاشية على المسجد الأقصى، فالمساس به تهديد للأمن والسلم في المنطقة واعتداءٌ على عقيدة المسلمين جميعا.

واقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي في سادس أيام ما يسمى “عيد الفصح” اليهودي.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في القدس القديمة ومحيط الأقصى، ومنعت الشبان من دخول المسجد لأداء صلاة الفجر فيه.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 788 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، قبل أن يغادروا من باب السلسلة.

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