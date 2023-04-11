المقاومة لن تسمح للاحتلال الاستفراد بالمعتكفين داخل الاقصى +فيديو

العالم - خاص بالعالم

وقال "أبو مجاهد اسماعيل" في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال برنامج"البوصلة" إن المستوطنين من خلال اقتحام المسجد الاقصى يحاولون فرض تقسيم زماني ومكاني داخل المسجد المبارك.

وأضاف، أن العرب والسلطة الفلسطينية ومنطمة التحرير اذا لم ينتبهوا الى الخطر الداهم لتقسيم المسجد الاقصى الى الزمان والمكان سيصبح هذا الامر فرض لسياسية الواقع، مشيرا الى أن الشعب الفلسطيني يعاني من تداعيات سياسية الرئيس الاميركي السابق "دونالد ترامب" حيث اقر بأن القدس الشريف عاصمة كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد مسؤول حركة الجهاد الاسلامي في سوريا ان المقاومة الفلسطينية عمليا يدها على الزناد، وسوف تقدم المزيد من التضحيات والدماء من أجل فسطين والمسجد الاقصى المبارك.

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