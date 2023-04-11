الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣
٠٣:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 11-04-2023

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 11-04-2023

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 11-04-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بانوراما: وحدة الساحات...ودور المقاومة الفلسطينية في ردع الاحتلال، وهل يصبح الملف الإنساني مدخلا لحل شامل في اليمن؟

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. الإستراتيجية الأوروبية الجديدة بعيدا عن واشنطن

القيادي في حركة حماس: رضوان: يوم القدس فرصة من أجل توحيد الصفوف ازاء القضية الفلسطينية

شاهد..إنطلاق مناورات عسكرية مشتركة بين الفلبين وأمريكا بزعم صد النفوذ الصيني

قيادي بالجهاد الاسلامي.. المقاومة لن تسمح للاحتلال الاستفراد بالمعتكفين داخل الاقصى +فيديو

اقتحامات الأقصى.. محاولات لفرض سياسة أمر الواقع