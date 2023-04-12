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بالفيديو.. مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس والخليل

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

اندلعت مواجهات، فجر الأربعاء، بين الشبان الفلسطینیین وقوات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، فيما أطلق جيش الاحتلال قنابل إنارة في أجواء بلدة الرام وجبع شمال المدينة.

العالم - فلسطين

وأفادت وكالة فلسطين اليوم نقلا عن مصادر مقدسية، باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال عند باب المجلس - أحد أبواب المسجد الأقصى - في البلدة القديمة، حيث تصدى الشبان للقوات بإطلاق المفرقات النارية نحوهم.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن القوات قامت بإطلاق قنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان، إضافة إلى ملاحقتهم في الشوارع الضيقة.

وفي السياق، أطلق جيش الاحتلال عددًا من قنابل الإنارة في أجواء الرام وجبع اللتان تشهدان مواجهات يومية بين الأهالي والقوات "الإسرائيلية" التي تقمع المواطنين بقوة السلاح.

وفي الخليل، اندلعت أيضًا، مواجهات في مخيم العروب وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز من قوات الاحتلال باتجاه المواطنين.

وتشهد قرى ومدن الضفة والقدس المحتلتين، مواجهات متصاعدة ومتكررة بين المواطنين وقوات الاحتلال، ما تسفر عن ارتقاء شهداء وإصابات واعتقال العشرات.

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